My Hero Academia One's Justice uscirà nel 2018 in Giappone su PS4 e Switch

Durante l'evento Jump Festa 2018,ha confermato cheuscirà in Giappone nel 2018 su. Disponibili un nuovo teaser trailer e una sequenza di gameplay inedita.

Il teaser trailer si trova fra il minuto 20:31 e il minuto 21:24 del video riportato in cima alla notizia, mentre la sequenza di gameplay può essere visionata dal minuto 27:44 al 30:24. Annunciato alla fine del mese scorso, My Hero Academia One's Justice si presenta come un nuovo "Battle Action Game" basato sull'omonima serie manga/anime.

Considerando il successo riscosso dalla serie anche in Occidente, ci sono buone speranze sul possibile arrivo del gioco in Italia, a maggior ragione se pensiamo che il brand One's Justice è stato recentemente registrato da Bandai Namco anche per l'Europa. Ad ogni modo, si rimane in attesa della conferma ufficiale del publisher.

Nell'attesa che vengano forniti ulteriori dettagli sul gioco, vi lasciamo con i primi screenshot ufficiali di My Hero Academia One's Justice.