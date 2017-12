My Hero Academia One's Justice: vediamo le prime immagini tratte dal gioco

Con l'ultimo numero di Weekly Jump è stata rivelata l'esistenza di, nuovo action game basato sull'omonima serie anime in arrivo su. Grazie a una scansione in alta definizione tratta dalla rivista, possiamo dare un'occhiata alle prime immagini del gioco.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, sull'ultimo numero di Weekly Jump è stato annunciato My Hero Academia One's Justice, senza però fornire particolari dettagli sul progetto a parte le piattaforme di destinazione (PlayStation 4 e Nintendo Switch) e il genere di appartenenza (Battle Action Game). Sappiamo però che il gioco riceverà il suo primo trailer fra il 16 e il 17 dicembre, durante il Jump Festa 2018, occasione in cui potremo venire a conoscenza della finestra di lancio e della possibile release occidentale.

Vi lasciamo con le prime immagini di My Hero Academia One's Justice riportate da Weekply Jump.