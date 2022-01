My Hero Academia Ultra Rumble annunciato, è un Battle Royale per PC, PS4, Xbox e Switch

Il nuovo numero del settimanale Weekly Jump, uscito oggi nelle edicole giapponesi, svela l'esistenza di un nuovo videogioco di My Hero Academia intitolato My Hero Academia Ultra Rumble e pubblicato da Bandai Namco Games.

Sono poche le informazioni su My Hero Academia Ultra Rumble, al momento non sappiamo quale team sia alla guida dello sviluppo, il gioco verrà distribuito come free to play e supporterà fino a 24 giocatori proponendo "azione stile Battle Royale in multiplayer", questo è quanto si legge sulle pagine della rivista.

Bandai Namco ha aperto il sito ufficiale di My Hero Academia Ultra Rumble, il portale è vuoto ma mette in evidenza l'arrivo di una sessione di test, esattamente come accaduto per Dragon Ball The Breakers a dicembre, altro progetto multiplayer su licenza pubblicato dal publisher giapponese.

My Hero Academia Ultra Rumble è previsto per PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One (compatibile con PS5 e Xbox Series X/S), il gioco come detto verrà distribuito come free to play scaricabile gratuitamente, la data di uscita o l'eventuale finestra di lancio sono avvolte nel mistero, con ogni probabilità il nuovo videogioco di My Hero Academia arriverà quest'anno, restiamo comunque in attesa di annunci e comunicazioni ufficiali da parte del publisher per quanto riguarda il debutto sul mercato occidentale.