My Hero Academia Ultra Rumble: trailer, 28 minuti di gameplay e Beta Test a febbraio

Bandai Namco Games Japan ha tolto i veli a My Hero Academia Ultra Rumble, nuovo gioco free to play in arrivo su tutte le principali piattaforme. Ma di che tipo di gioco si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

My Hero Academia Ultra Rumble è un Battle Royale free to play per 24 giocatori, il publisher ha annunciato che un primo test chiuso si terrà su PS4 in Giappone dal 2 al 6 febbraio, al momento nessuna data è confermata per l'Occidente. La Closed Beta metterà a disposizione 12 personaggi della serie: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga e Mr. Compress.

My Hero Academia Ultra Rumble supporterà un massimo di 24 giocatori permettendo di giocare in gruppi da otto oppure in team più piccoli composti da tre personaggi. Il gioco sarà distribuito come free to play e dunque non mancheranno le microtransazioni estetiche, in calce trovate un lungo video gameplay che mostra poco meno di 30 minuti di una intensa battaglia.

Il nuovo videogioco di My Hero Academia è ancora privo di una finestra di lancio, l'uscita è confermata su PS4 (compatibile con PS5), Xbox One (compatibile Xbox Seris X/S), Nintendo Switch e PC via Steam.