My Hero One's Justice 2: annunciati bonus preorder e Plus Ultra Edition

Bandai Namco Games ha annunciato con un trailer quattro nuovi personaggi che entreranno a far parte del roster di My Hero One's Justice 2: Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress e Twice.

Inoltre dettagli sulle nuove battaglie 2vs2, gli stage distruttibili in certi scontri e Team Plus Ultra che assicura attacchi unici quando sono selezionate delle specifiche combo del team.

I fan possono anche prenotare il gioco da oggi, ottenendo così un nuovo personaggio esclusivo e l’accesso anticipato a due combattenti che saranno svelati presto. È possibile acquistare anche la Plus Ultra Edition che contiene una figurine esclusiva di 20cm, un artboard, la steel-book, 2 portachiavi, un badge e il gioco.

My Hero One's Justice 2 uscirà il 13 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in formato fisico e digitale in tutta europa. Il lancio in Giappone è previsto per il 12 marzo.