My Hero One's Justice 2: annunciati data di uscita occidentale e nuovo personaggio!

Dopo aver reso disponibili alcune nuove immagini di My Hero One's Justice 2, i vertici di Bandai Namco svelano alcuni importanti dettagli sulla produzione ispirata al manga di Kohei Horikoshi.

Tra questi ultimi figura l'annuncio di quella che sarà la data di uscita del gioco in territorio occidentale: è infatti previsto un leggero ritardo rispetto all'esordio di My Hero One's Justice 2 in Giappone. Se nella terra del Sol Levante il titolo sarà disponibile a partire da giovedì 12 marzo 2020, infatti, i giocatori europei potranno invece provarlo con mano a partire dal giorno immediatamente successivo: venerdì 13 marzo 2020. My Hero One's Justice 2, lo ricordiamo, approderà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nell'offrire quest'annuncio, Bandai Namco ha inoltre presentato un nuovo personaggio giocabile. Direttamente dalle pagine di My Hero Academia, Sir Nighteye si prepara infatti a debuttare all'interno di questa nuova produzione videoludica ispirata all'universo del celebre manga. In allegato al cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, potete trovare alcune immagini dedicate all'eroe. Quest'ultimo va dunque ad unirsi ad un cast d'eccezione, che include, tra gli altri, Mirio, All Might e Shigaraki. Siete pronti a sfruttare ogni quirk per farvi strada all'interno di My Hero One's Justice 2?