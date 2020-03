My Hero One's Justice 2 in azione: nuovo trailer per il gioco tratto da My Hero Academia!

Dopo aver pubblicato un filmato interamente dedicato al cast di Hero, Bandai Namco propone al pubblico un nuovo trailer di My Hero One's Justice 2, in uscita tra pochissimi giorni.

Il coinvolgente filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, offre un interessante panoramica di molti dei personaggi che popoleranno le arene virtuali del picchiaduro 3D ispirato al manga/anime di My Hero Academia. Partendo dall'irruento Bakugo fino al potente Todoroki, passando per Toga, Uraraka, Iida e moltissimi altri, il nuovo trailer di My Hero One's Justice 2 offre un interessante assaggio di quelle che saranno le abilità dei lottatori plasmati dal team di BYKING Studios.

Il gioco firmato Bandai Namco riprenderà la narrazione esattamente da dove si era interrotto il primo My Hero One's Justice. Gli appassionati dell'opera di Kohei Horikoshi potranno così cimentarsi in nuove battaglie senza esclusione di colpi nei panni dei propri Hero e Villain preferiti. Per ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della serie di picchiaduro, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un recente provato di My Hero One's Justice 2, a cura di Icilio Bellanima. Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo venerdì 13 marzo.