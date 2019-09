My Hero One's Justice 2: Bandai Namco annuncia il nuovo action basato su My Hero Academia

Dalle pagine dell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, le alte sfere di Bandai Namco fanno felici tutti gli appassionati della serie manga e anime di My Hero Academia presentando ufficialmente il progetto di My Hero One's Justice 2 per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il progetto continuerà ad essere curato dagli autori di Cyber Connect 2 e promette di soddisfare i gusti e le esigenze di chi ha apprezzato il primo capitolo di questa serie action e, ovviamente, dei cultori dell'epopea orientale di My Hero Academia tratta dai lavori del maestro Kohei Horikoshi.

Le informazioni condivise da Cyber Connect 2 sull'ultimo numero di Weekly Jump descrivono il titolo come un vero e proprio sequel, con un sistema di combattimento non troppo dissimile da quello dell'episodio originario e delle meccaniche di gameplay che, pur evolvendosi attraverso un percorso che verrà illustrato nei prossimi mesi, rimarranno pressoché inalterate. Con My Hero One's Justice 2, gli sviluppatori di Fukuoka promettono inoltre di ampliare in maniera sensibile il roster di personaggi per consentirci di interpretare, e di affrontare, anche gli eroi e i villain della quarta stagione della serie televisiva anime di My Hero Academia.

L'articolo che annuncia My Hero One's Justice 2, però, si limita a delineare in maniera sintetica i contorni ludici e contenutistici dell'opera, senza perciò entrare nel dettaglio e indicarne la finestra di lancio in Giappone o tantomeno la data di uscita dell'eventuale trasposizione occidentale su PS4, Switch e Xbox One. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di My Hero One's Justice.