My Hero One's Justice 2 sarà al Comic-Con di New York, primo teaser in arrivo

Bandai Namco Games Japan ha aperto il sito teaser di My Hero One's Justice 2, annunciato la scorsa settimana tramite le pagine di Weekly Shonen Jump.

Il publisher ha confermato che il gioco sarà presente al Comic-Con di New York in programma al Javits Center di Manhattan dal 3 al 6 ottobre, non è chiaro se la compagnia porterà una demo oppure si limiterà a presentare un video. Altra novità riguarda il primo teaser del gioco che verrà pubblicato nei prossimi giorni (la data precisa non è stata resa nota) da qui l'ipotesi che Bandai Namco possa presentare il trailer ufficiale di My Hero's One Justice 2 tradotto anche in lingua inglese.

My Hero One's Justice 2 è ancora privo di una data di uscita, il gioco vedrà la luce nel 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, il roster includerà nuovi personaggi e Bandai Namco ha promesso anche "migliorie al gameplay ed al comparto tecnico" senza però scendere nel dettaglio.

Il primo My Hero One's Justice è stato accolto tiepidamente dalla critica internazionale ma ha venduto oltre 500.000 copie, numeri più che sufficienti per giustificare la produzione di un sequel.