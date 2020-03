My Hero One's Justice 2: Deku e Overhaul si scontrano nel video di lancio

I vertici di Bandai Namco celebrano l'uscita di My Hero One's Justice 2 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch immortalando lo scontro tra Deku e Overhaul nel video di lancio del picchiaduro 3D di CyberConnect2 ispirato al manga e anime di My Hero Academia.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori giapponesi consente ai fan della serie di impersonare alcuni nuovi combattenti, come Sir Nighteye, Kai Chisaki o Mirio Togata: agli appassionati viene poi data l'opportunità di scoprire entrambi i lati della giustizia affrontando la modalità Storia come Eroe o come Villain.

Il doppio binario su cui corre la campagna principale di My Hero One's Justice 2 contribuisce ad ampliare le opzioni di gioco a nostra disposizione, garantendo ad esempio l'aggiunta di nuovi contenuti con la modalità Missione e l'esperienza di Hero Office, dove poter reclutare i propri personaggi prediletti e dare vita alla propria leggenda personale. E questo, senza citare le sfide regalate dalla modalità Online.

Gli sviluppatori di Fukuoka hanno poi deciso di estendere in maniera sensibile il roster di personaggi, sempre attingendo al ventaglio di eroi e villain della quarta stagione della serie televisiva anime di My Hero Academia. A questo punto non ci resta che lasciarvi alla nostra recensione di My Hero One's Justice 2 a firma di Gabriele Laurino, per scoprire tutti i segreti e i contenuti dell'action picchiaduro di Bandai Namco.