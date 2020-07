My Hero One's Justice 2 si espande: DLC in estate, Mei Hatusme in arrivo

In occasione del Play Anime Live trasmesso da Bandai Namco sono state condivise nuove informazioni legati ai titoli parte della line up della compagnia legati ad anime e manga.

Tra questi ha trovato spazio anche My Hero One's Justice 2, secondo capitolo della declinazione videoludica dedicata all'opera del mangaka Kohei Horikoshi. In particolare, è stata ribadita la volontà di proseguire nella campagna di supporto post lancio al picchiaduro in tre dimensioni, che vedrà ampliarsi ulteriormente il proprio roster di combattenti. Dopo il debutto di Hawk in My Hero One's Justice 2, il team di sviluppo ha infatti confermato l'imminente introduzione di una new entry.

Nello specifico si tratta di Mei Hatsume, dinamica studentessa presso la sezione di Supporto del Liceo Yuei. Tramite le sue peculiari invenzioni, la talentuosa ragazza ha più volte prestato il proprio aiuto al giovane Izuku "Deku" Midoriya, protagonista del manga My Hero Academia. Il DLC dedicato a Mei Hatsume è al momento privo di una data di pubblicazione precisa, ma sarà reso disponibile nel corso dell'estate 2020.



Sviluppato da CyberConnect 2, My Hero One's Justice è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Bandai Namco ha confermato che presto il titolo godrà dell'aggiunta di una Photo Mode.