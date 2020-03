My Hero One's Justice 2: Guida ai nuovi personaggi del roster

Il roster di My Hero One’s Justice 2 include nuovi lottatori come Sir. Nighteye, Twice e Mirio Togata. In questa mini-guida vi forniremo consigli e strategie utili per usarli al meglio, in modo da sfruttarne le abilità principali che li caratterizzano.

Di seguito elenchiamo i nuovi personaggi del roster di My Hero One's Justice 2, spiegandovi come usarli da subito nel modo giusto.

Sir. Nighteye

Contract Draft è un attacco rapido ad ampio raggio, perfetto per fare danni a un avversario mantenendo la distanza. Tenendo premuto Triangolo per alcuni secondi e rilasciandolo poco dopo, inoltre, sparerete 3 volte in rapida successione. Un buon modo per attaccare mentre ci si ritira. Se il vostro avversario vi sta attaccando da vicino ed è difficile scappare, eseguite No Visitors. Si tratta di una presa che si trasforma in un contrattacco.

Twice

Quando siete vicini al vostro avversario, prendete le misure con Yard Research. Potete eseguire questa mossa mentre siete a mezz'aria. Tuttavia, non funzionerà se il vostro avversario ha la guardia alzata. Dopo aver preso le misure dei vostri avversari, potete farne un clone. È possibile controllare questo clone per attaccare il vostro avversario. Dura solo pochi secondi, quindi sfruttatelo con saggezza.

Mirio Togata

Nella modalità Invisible Eye Break, gli attacchi dei vostri avversari vi attraverseranno. È possibile mantenere questa modalità solo per circa 3 secondi. Potete cogliere l'avversario alla sprovvista usando Vanish Soleus. Mirio attraverserà il terreno mentre si precipita verso l'avversario, terminando la mossa con un montante da sotto.

Mina Ashido

Mina è un ottimo esempio di personaggio che possiede sia attacchi ravvicinati che a lungo raggio. L'attacco Acid Rain è una miscela perfetta di difesa e attacco. Quando lo esegue, Mina mette in atto una barriera acida temporanea che infligge danni agli avversari che si avvicinano troppo. Potreste far seguire immediatamente un altro attacco per sorprendere i nemici. Mina è conosciuta anche per le sue dolci mosse da break dance. Potete eseguire il Breaking mentre vi spostate per coprire più distanza! Durerà solo per circa 3 secondi, quindi pianificatela con saggezza.

Nejire Hado

La stranezza del moto ondoso di Nejire è adatta per combattimenti a medio-lungo raggio. Una buona mossa di apertura è la Blast Wave. L'attacco in realtà continua per alcuni secondi dopo aver rilasciato il pulsante, quindi sarete liberi di precipitare verso o intorno all'avversario in seguito. Potete farlo seguire ad alcune combo rapide, per esempio intrappolando il vostro avversario in un angolo con Blast Wave, quindi proseguendo con un attacco laterale.

Nejire può volare se tenete premuto il pulsante del salto. Se si preme due volte il pulsante del salto prima di tenerlo premuto, è possibile aumentare ulteriormente l'altezza del balzo. Continuate con una rapida mossa di Battle Juggle a mezz'aria per infliggere danni ai vostri avversari da una distanza di sicurezza.

Overhaul

Anti-Ground è un solido attacco con una portata incredibile. Può danneggiare un nemico dall'altra parte dell'arena. Perfetto per tenere lontano i nemici. Se volete sorprendere il vostro avversario, eseguite l'attacco Dome Strike. Scatena un attacco direttamente sotto il vostro avversario.

Se volete confondere i vostri avversari, eseguite i due attacchi sopra menzionati, ma tenete premuto per alcuni secondi prima di rilasciare. In questo modo, il vostro avversario non saprà quale attacco state pianificando.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di My Hero One's Justice 2.