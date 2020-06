My Hero One's Justice 2: Hawk è il nuovo personaggio giocabile

Bandai Namco Games annuncia il lancio di un nuovo personaggio per My Hero One's Justice 2, il secondo videogioco ufficiale basato sulla celebre serie anime My Hero Academia, popolarissima anche in Italia.

Ad aggiungersi al roster di My Hero One's Justice 2 è Hawks, un eroe professionista con un’incredibile velocità. Le sue ali gli permettono di volare, facendo di lui un lottatore agile e rapido che può lanciare mortali piume contro i suoi nemici. Il nuovo innesto è solamente il primo di cinque personaggi aggiuntivi pianificati per My Hero One's Justice 2. Ogni personaggio può essere acquistato individualmente o ottenuto tramite il Season Pass. I giocatori possono da oggi anche fare il tifo per i team preferiti con gli outfit da Cheerleader per Uraraka, Asui, Jiro, Yaoyorozu, Ashido, Hado e Toga, Ognuno dei quali indossa colori unici per aumentare lo spirito di squadra.

My Hero One's Justice 2 è stato lanciato lo scorso mese di marzo su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch sulla scia del successo del precedente My Hero One's Justice, titolo capace di vendere oltre 500.000 copie in tutto il mondo, rivelatosi un grande successo di pubblico e critica.