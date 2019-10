My Hero One's Justice 2: All Might, Endeavor e molti altri in quindici minuti di gameplay

Il team di Cyber Connect 2 e Bandai Namco hanno annunciato nel corso del mese di settembre un nuovo progetto videoludico dedicato al celebre manga di My Hero Academia.

La conferma dell'arrivo del gioco anche in Occidente è stata accompagnata dalla pubblicazione del primo trailer di My Hero One's Justice 2, che è ora tornato a mostrarsi al pubblico in occasione del New York Comic Con 2019. Durante la grande manifestazione, la redazione di GameSpot ha avuto modo di condividere con la community videoludica un interessante gameplay off screen del gioco. Nel filmato, che ha una durata di circa quindici minuti, possiamo ammirare in azione un ampio numero di personaggi. Tra questi troviamo sia Hero sia Villain, con apparizioni di All Might, Tomura Shigaraki, Mirio Togata, All For One, Katsuki Bakugo e Endeavor. Il video gameplay, come da tradizione, è disponibile per la visione direttamente in apertura a questa news.



Altri personaggi nati dalle matite di Kohei Horikoshi, tra cui ovviamente il giovane Izuku "Deku" Midoriya si erano già presentati con il primo gameplay trailer di My Hero One's Justice 2. La pubblicazione del gioco è attesa nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC: lo state aspettando?