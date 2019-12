My Hero One's Justice 2: nuove immagini e prime info su framerate e risoluzione

Bandai Namco ha appena pubblicato una nuova e interessante galleria d'immagini per il suo My Hero One's Justice 2 sulla versione giapponese del sito ufficiale, accompagnando tali scatti a nuovi dettagli sul comparto tecnico del titolo.

Dando una rapida occhiata alle immagini possiamo finalmente vedere quello che sarà l'aspetto della versione definitiva della copertina del gioco su PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre non si è ancora visto nulla della copertina Xbox One (la quale sarà molto probabilmente identica a quella della console Sony). Tra gli scatti possiamo anche vedere alcuni dei costumi aggiuntivi che potremo utilizzare nel titolo e un'immagine ritraente Brainless, cattivone del titolo.

Per quello che riguarda invece il lato strettamente tecnico, pare che le versioni PlayStation 4 e Xbox One gireranno a 1080p con un framerate bloccato a 60 FPS. Discorso diverso per l'edizione Nintendo Switch, il cui framerate sarà bloccato a 30 FPS e la risoluzione sarà di 1080p in versione docked e 720p in portatilità.

Vi ricordiamo che My Hero One's Justice 2 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 12 marzo 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Avete già visto i nuovi screenshot di Mirio, All Might e Shigaraki in My Hero One's Justice 2?