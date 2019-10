My Hero One's Justice 2: nuovi screenshot per Mirio, All Might e Shigaraki

Bandai Namco ha appena diffuso una nuova serie di screenshot di My Hero One's Justice 2, dedicati ai personaggi di Mirio Togata, All Might e Tomura Shigaraki. Si tratta ovviamente dell'action picchiaduro ambientato nella dimensione di My Hero Academia.

Mirio è uno dei nuovi personaggi giocabili, e può usare l'abilità chiamata "Permeation", che lo rende intangibile e gli permette di attraversare i corpi solidi. Il secondo capitolo della serie di Cyber Connect 2 non avrà però solo nuovi combattenti tra le sue caratteristiche principali, ma si prefissa di diventare il punto di riferimento per gli appassionati, grazie alle sfide in multiplayer online, ma anche in locale contro la CPU definita come "profonda e reattiva".

My Hero One's Justice 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Switch nel 2020: per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata, oltre che ovviamente agli screenshot che troverete in calce alla news, anche a ben quindici minuti di gameplay di My Hero One's Justice 2 diffusi da Bandai Namco qualche giorno fa.

Che ve ne pare?