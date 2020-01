My Hero One's Justice 2: nuovo trailer italiano e bonus preorder

Bandai Namco Games ha pubblicato un nuovo "Character Gameplay Trailer" di My Hero One's Justice 2, sequel del videogioco ispirato alla celebre serie manga/anime My Hero Academia, estremamente popolare anche nel nostro paese.

Il nuovo trailer introduce i principali personaggi di My Hero One's Justice 2, inoltre il publisher ha svelato i bonus preorder dedicati a coloro che prenoteranno il gioco presso i principali rivenditori:

"Prenotando il gioco si riceverà Nomu come personaggio giocabile e sarà possibile sbloccare Izuku Midoriya Full Cowling 100% e Kai Chisaki Ver.2 fin dall’inizio. I fan che hanno conservato un salvataggio del precedente My Hero One’s Justice potranno anche sbloccare una personalizzazione unica per Midoriya."

My Hero One's Justice 2 sarà disponibile in Europa dal 13 marzo 2020 nei formati PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in edizione standard e nell'esclusiva Plus Edition a tiratura limitata, edizione da collezione che include una statuina alta circa 20cm, artboard, custodia Steelbook in metallo, due portachiavi, un badge e una copia fisica del gioco.

Il primo My Hero One's Justice ha venduto oltre 500.000 copie in pochi mesi riscuotendo quindi un discreto successo di pubblico e giustificando la produzione di un sequel con numerosi contenuti aggiuntivi, personaggi e in generale migliorie al gameplay e comparto tecnico.