My Hero One's Justice 2: il nuovo trailer fa luce sulle varie modalità di gioco

Quando manca ormai meno di un mese all'uscita di My Hero One's Justice 2, Bandai Namco diffonde un nuovo trailer del gioco, che fa luce sulle varie modalità che troveremo nel nuovo e molto atteso capitolo della saga, sviluppato da CyberConnect 2.

I protagonisti del video sono i personaggi giocabili di Gang Orca, Seiji Shishikura, Camie Utsushimi e Kendo Rappa, mentre vengono mostrate, come detto, le varie modalità che sarà possibile provare.

C'è la Mission Mode, dove si potranno scegliere vari personaggi da assumere nella propria agenzia, per poi prendere parte alle varie missioni con la propria squadra preferita. La Modalità Arcade invece ci farà godere le battaglie originali e i vari dialoghi tra i personaggi e i loro avversari. Sarà anche possibile personalizzare il proprio personaggio e la propria player card online. Infine la Modalità Storia ci farà vivere sia le storie degli eroi, sia quelle dei villain.

My Hero One's Justice 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam il 13 Marzo in Occidente, un giorno dopo la release giapponese. Per saperne di più date un'occhiata alla nostra anteprima di My Hero One's Justice 2, o se siete già convinti di acquistarlo, ai bonus preorder di My Hero One's Justice 2.