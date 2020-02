My Hero One's Justice 2, nuovo trailer: i Villain si mostrano in azione

Ad arricchire la line-up delle uscite del mese di marzo 2020 contribuisce My Hero One's Justice 2, nuovo picchiaduro 3D ispirato al manga di Kohei Horikoshi.

Riprendendo la narrazione esattamente da dove si era interrotto My Hero One's Justice, suo predecessore, il titolo promette un cast variegato, con inclusi sia Hero sia Villain. E proprio questi ultimi sono gli assoluti protagonisti del nuovo trailer reso disponibile dal team di sviluppo. Da due differenti versioni di Kai Chisaki a Tomura Shigaraki, passando per Twice, Mr. Compress e Kendo Rappa, il filmato pubblicato da Bandai Namco, visionabile direttamente in apertura a questa news, offre una prima carrellata su alcuni degli avversari che metteranno a dura prova l'ordine degli Hero.



Ognuno dei personaggi nati dalle matite dell'autore di My Hero Academia è pronto a scatenare il proprio Quirck all'interno del picchiaduro, in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 13 marzo. In attesa della data di uscita, sulle pagine di Everyeye trovate l'ultimo trailer in italiano di My Hero One's Justice 2, che illustra le diverse modalità di gioco presenti nella produzione. In chiusura, per ulteriori approfondimenti segnaliamo il nostro provato di My Hero One's Justice 2, a cura di Icilio Bellanima.