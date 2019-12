My Hero One's Justice 2: il nuovo video è incentrato sui nuovi personaggi

Bandai Namco Entertainment America ha diffuso un nuovo trailer di My Hero One's Justice 2 che introduce i nuovi personaggi entrati a far parte del roster del gioco e non presenti nel precedente My Hero One's Justice.

In ordine, il video si focalizza su Sir Nighteye, Overhaul (Kai Chisaki), BMI Hero Fat Gum, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mina Ashido, Minoru Mineta, Mr. Compress e Twice. Il filmato introduce anche la nuova modalità battaglia due contro due, oltre a mostrare elementi come la distruzione degli stage, la personalizzazione del personaggio e alcuni scontri con i mini boss.

My Hero One's Justice 2 sarà disponibile dal 13 marzo 2020 in Europa su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows (via Steam), dal giorno prima in Giappone. Il primo My Hero One's Justice ha ricevuto una discreta accoglienza da parte della stampa internazionale, riscuotendo anche un notevole successo commerciale con oltre 500.000 copie vendute in pochi mesi.

Questo sequel introduce come detto nuovi personaggi, modalità e meccaniche di gioco con l'obiettivo di soddisfare l'esigente community di My Hero Academia, uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni, popolarissimo anche in Europa e con una buona fanbase nel nostro paese.