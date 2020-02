My Hero One's Justice 2 su PC: pubblicati i requisiti minimi e consigliati

A breve distanza dalla pubblicazione dell'ultimo trailer italiano di My Hero One's Justice 2, Bandai Namco ha pubblicato l'elenco dei requisiti tecnici richiesti per la versione PC del gioco.

Come da tradizione, la pagina Steam dedicata al gioco ha accolto le informazioni, rendendole disponibili alla propria utenza. Di seguito, vi riproponiamo i requisiti minimi richiesti dal titolo:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: WINDOWS 7, 64 bit;

Processore: Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4 940;

Memoria: 4 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870;

DirectX: Versione 11;

Rete: Connessione Internet a banda larga;

Memoria: 12 GB di spazio disponibile:

Questi invece i requisiti consigliati riportati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10, 64 bits;

Processore: Intel Core i5-3470or AMD FX-6300;

Memoria: 4 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870;

DirectX: Versione 11;

Rete: Connessione Internet a banda larga;

Memoria: 12 GB di spazio disponibile;

My Hero One's Justice 2 si propone, come il suo predecessore, di offrire alla community videoludica la possibilità di vestire i panni dei protagonisti del noto manga firmato da Kohei Horikoshi. Per scoprire cosa vi attende in questa nuova incarnazione del picchiaduro, sulle pagine di Everyeye potete trovare un recente provato di My Hero One's Justice 2, a cura di Icilio Bellanima.