My Hero One's Justice 2: i primi 14 minuti di gioco si mostrano in video

In seguito alla pubblicazione di un nuovo scoppiettante trailer di My Hero One's Justice 2, il pubblico può ora dare uno sguardo anche ai primi momenti di gioco.

La redazione di IGN.com ha infatti avuto modo di pubblicare un'interessante sequenza di gameplay, che introduce di fatto le fasi iniziali del gioco firmato da Bandai Namco. Con un durata di poco inferiore al quarto d'ora, il filmato consente agli appassionati di dare uno sguardo ai primi 14 minuti di My Hero One's Justice 2, picchiaduro 3D che vedrà il proprio roster popolato da Hero e Villain nati dalla fantasia del mangaka Kohei Horikoshi.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mostra la sequenza introduttiva del titolo, che riprende la narrazione esattamente da dove si era interrotto il primo My Hero One's Justice. Il gameplay consente inoltre di osservare in azione la fase di tutorial, oltre che vi visionare alcune prime missioni principali, che vedono la partecipazione di celebri personaggi di My Hero Academia, tra i quali il giovane Tokoroki e l'Hero Endeavor.



In attesa dell'esordio del gioco su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di My Hero One's Justice 2 realizzato dal nostro Icilio Bellanima.