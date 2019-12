My Hero One's Justice 2: pubblicato il nuovo trailer che annuncia la data di lancio

Bandai Namco e PlayStation Europe hanno pubblicato il nuovo trailer che annuncia la data di lancio di My Hero One's Justice 2 mostrando diverse scene di gameplay e confermando la presenze di alcuni nuovi personaggi.

Come confermato in precedenza, My Hero One's Justice 2 arriverà sul mercato occidentale con leggero ritardo rispetto alla versione per il Sol Levante, ovvero il 13 marzo 2020. Al momento dell'annuncio, Bandai Namco aveva presentato un nuovo personaggio giocabile, Sir Nighteye, pronto a debuttare all'interno della nuova produzione videoludica ispirata al famoso manga. Nel trailer è possibile vederlo all'opera insieme a quelli che saranno i nuovi protagonisti del gioco tra cui compaiono Fat Gum, Twice e Mr Compress.

My Hero One's Justice 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) con l'obbiettivo di soddisfare la community di My Hero Academia, uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni, la cui prima trasposizione videoludica ha ricevuto un discreto successo in termini di vendite, raggiungendo le 500.000 copie in pochi mesi. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il provato di My Hero One's Justice 2 è disponibile sulle pagine di Everyeye.