My Hero One's Justice 2: svelata la data di uscita e altri dettagli sul gameplay

Per tutti coloro che attendono con impazienza le prossime avventure di Deku e compagni, Bandai Namco ha rivelato la data di uscita di My Hero One's Justice 2 che come spesso accade è trapelata grazie ad un magazine giapponese.

Secondo quanto si apprende My Hero One's Justice 2 arriverà il 12 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento l'uscita è stata confermata solo per il mercato nipponico ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la data di lancio per il resto del mondo. Sempre dalla stessa fonte è emerso che tra i nuovi personaggi ci sarà Sir Nighteye aka Mirai Sasaki e il suo Quick Foresight potrà essere usato durante gli scontri. Inoltre, il gioco includerà il Side Kick Plus Ultra System, un sistema con il quale chiamare i personaggi di supporto in battaglia. Ogni singolo personaggio poi, sia tra gli eroi che tra i nemici, avrà la propria modalità storia.

My Hero One's Justice 2 è stato annunciato solo a settembre e Bandai Namco ha già pubblicato una serie di trailer e di immagini, nonché un video di gameplay di ben quindici minuti. In attesa di conoscere la data di lancio occidentale, potete trovare il provato di My Hero One's Justice 2 sulle pagine di Everyeye.