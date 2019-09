My Hero One's Justice 2 arriverà in Occidente: ecco il teaser trailer e le prime immagini!

Come promesso, le alte sfere di Bandai Namco volano a New York per mostrare al pubblico del Comic-Con il primo teaser trailer di My Hero One's Justice 2 e confermarne, così facendo, il porting in Occidente per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il prossimo capitolo dell'action picchiaduro ambientato nella dimensione di My Hero Academia tratta dai lavori del maestro Kohei Horikoshi ci permetterà di creare un team di tre lottatori attingendo a un roster che comprenderà i personaggi più iconici di questa IP, ivi compresi gli eroi e i villain della quarta stagione della serie televisiva anime.

Oltre al sensibile ampliamento del ventaglio di combattenti da interpretare (e con cui scontrarsi), il secondo atto della serie action inaugurata da Cyber Connect 2 farà leva sullo spirito di competizione degli appassionati per coinvolgerci in sfide che avranno luogo sia online, tramite un modulo multiplayer ancora più ricco, che offline contro una CPU che promette di essere ancora più profonda e reattiva.

Chi avrà la fortuna di recarsi presso il Javits Center di Manhattan tra il 3 e il 6 ottobre potrà provare in anteprima My Hero One's Justice 2 in occasione del New York Comic-Con. Nel frattempo, vi lasciamo al teaser trailer che campeggia in cima all'articolo, alle primissime immagini ingame che trovate a fondo news e alla promessa di Bandai Namco di portare il titolo in Occidente nel corso del 2020 su PC e su tutte le console casalinghe di questa generazione.