My Hero One's Justice, aperti i preordini digitali

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia l’apertura delle prenotazioni digitali di My Hero One's Justice per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

Prenotandolo, sarà possibile ricevere un personaggio aggiuntivo che i giocatori potranno richiamare durante i combattimenti, il “flame hero” Endeavour. Tra tutti gli eroi, Endeavour è secondo solo ad All Might in termini di forza, e desidera ardentemente diventare il numero uno. Tale personaggio sarà anche acquistabile dal lancio.

My Hero One's Justice consente ai giocatori di formare squadre di tre personaggi con i propri studenti preferiti della U.A. High, come Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Tsuyu Asui. Le squadre possono includere anche Pro Heroes, come All Might ed Eraserhead, e cattivi, tra cui Stain, Dabi e Himiko Toga, ognuno che combatterà per i propri ideali in alcune frenetiche battaglie ambientate in scenari tridimensionali e distruttibili.

My Hero One's Justice sarà disponibile in Italia dal 25 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch, con le versioni digitali che arriveranno il giorno successivo.