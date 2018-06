My Hero One's Justice arriva su PS4, Xbox One, PC e Switch a ottobre!

My Hero One's Justice il fighting game 3D ad arene basato sulla celebre serie manga e anime di Weekly Shonen Jump, sarà lanciato il prossimo ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, e Nintendo Switch.

My Hero One's Justice consente ai giocatori di formare squadre da 3 personaggi composte dai loro studenti della U.A. preferiti, quali Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Tsuyu Asui. Le squadre potranno includere anche Pro Heroes, come All Might e Eraserhead, e i cattivi come Stain, Dabi, e Himiko Toga, tutti decisi a sfidarsi per i propri ideali in epiche battaglie. Ciascuna squadra è composta da un lottatore principale e fino a un massimo di due di supporto, rispecchiando la struttura delle squadre Pro Hero viste spesso nell’anime.

Durante il combattimento, i lottatori possono sfruttare i personaggi di supporto, oltre a utilizzare le loro Unicità (il superpotere che definisce ciascun eroe e cattivo), per sferrare attacchi combinati esplosivi e ribaltare le sorti di una battaglia. Dato che ogni personaggio è dotato di un’Unicità e di un attacco di supporto che possono essere eseguiti a terra, in aria e persino sugli edifici, My Hero One's Justice dà ai giocatori l’opportunità di “andare oltre” solo come l’universo di My Hero sa fare.

My Hero One's Justice consente ai giocatori di vivere i momenti più significativi dell’anime e alcuni esclusivi scenari di gioco originali nella modalità Storia. Dopo aver completato la storia dal punto di vista dell’eroe, i giocatori potranno sbloccare la modalità Villain, dove potranno giocare la storia dal punto di vista del cattivo. Completando queste missioni, potranno sbloccare oggetti per i propri personaggi con i quali renderli ancora più potenti. Sarà possibile scegliere di giocare online e combattere contro altri giocatori per affinare le proprie abilità e diventare un eroe mondiale.