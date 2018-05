My Hero One's Justice: Bandai Namco annuncia la data di uscita giapponese

Dopo aver passato gli ultimi mesi a presentarci alcuni dei personaggi che andranno a comporre il roster del gioco, Bandai Namco Entertainment ha quest’oggi rivelato la data di uscita giapponese di My Hero One’s Justice.

La tanto attesa trasposizione videoludica dell’anime/manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi arriverà nel Paese del Sol Levante il prossimo 23 agosto. Purtroppo al momento il publisher non ha diffuso notizie riguardo l’approdo del titolo nel mercato europeo, che rimane programmato per un generico 2018 su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Bandai Namco Entertainment.

Ricordiamo ai lettori che nelle scorse ore Fumikage Tokoyami, Kyoka Jiro e Eijiro Kirishima si sono uniti al roster di My Hero One’s Justice. Recentemente il publisher giapponese ha condiviso nuove informazioni riguardo il gameplay e il combat system, rivelando il cosiddetto Sidekick System, che, in caso di necessità, ci permetterà di ricorrere all’aiuto di due alleati nel corso degli scontri tramite la pressione di un tasto. Segnaliamo, infine, che sulle nostre pagine potete osservare una corposa galleria di immagini dedicate al Villain Tomura Shigaraki, temibile avversario che sfrutta l’Unicità della Decomposizione per avere la meglio sui suoi nemici.