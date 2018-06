My Hero One's Justice: Dabi e Himiko si aggiungono al roster (Attenzione: Spoiler)

Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato oggi che Dabi e Himiko, due membri della League of Villains, faranno parte dei personaggi giocabili di My Hero One's Justice. La Vanguard Action Squad rappresenta l’élite della LOV: ogni suo membro è una minaccia letale persino per i Pro Heroes.

Dabi è probabilmente uno dei membri più potenti della Vanguard, tanto da non tirarsi indietro neppure contro i nemici più potenti. La sua Unicità gli consente di generare delle fiamme blu dal corpo. Dabi mostra raramente una qualsiasi emozione e l’unica cosa che sembra donargli un po’ di gioia è combattere contro quelli che considera falsi eroi.

Non si può giudicare un libro dalla copertina... e questa frase ha ancora più significato quando si parla di Himiko Toga, un altro membro della Vanguard. La sua Unicità le consente di assumere l’aspetto fisico di chiunque, purché in precedenza ne abbia ingerito il sangue. Dietro il suo aspetto da studentessa e il suo comportamento vivace, in realtà si nasconde una malvagia sadica.

My Hero One's Justice sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital tramite Steam e altri distributori.