My Hero One's Justice: Fumikage, Eijiro e Kyoka si uniscono al roster

Bandai Namco Entertainment ha svelato tre nuovi personaggi presenti nel roster di My Hero Academia One's Justice. Stiamo parlando di Fumikage, Eijiro e Kyoka: possiamo vederli in azione nei nuovi screenshot tratti dal gioco.

Il roster di My Hero Academia One's Justice continua ad arricchirsi, accogliendo gli eroi più importanti provenienti dalla serie animata. Un'ottima notizia per tutti i fan dell'anime, che in questo modo potranno approfondire la caratterizzazione dei protagonisti nella nuova avventura in arrivo entro l'anno.

Parlando dei personaggi confermati nelle ultime settimane, ricordiamo la presenza di Tsuyu Asui (studentessa che presenta le stesse capacità di una rana), Denki Kaminari (in grado di incanalare l'elettricità nel suo corpo e scagliarla contro i suoi avversari) e Momo Yaoyorozu (capace di creare qualsiasi materiale non vivente tramite la manipolazione molecolare), senza dimenticare Tsuyu Asui, Denki Kaminari e Momo Yaoyorozu.

Se invece volete conoscere ulteriori dettagli sul gioco, ricordiamo che Bandai Namco Entertainment ha svelato anche nuove informazioni sul gameplay di My Hero Academia One's Justice. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile entro il 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam).