My Hero One's Justice: tante nuove immagini in HD per l'antagonista Tomura Shigaraki

Dopo aver annunciato l'introduzione di Tomura Shigaraki nel roster di My Hero One's Justice, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un marea di screenshot inediti in alta qualità che ci mostrano l'antagonista principale in azione.

Tomura Shigaraki è in grado di far marcire i suoi nemici grazie alla sua unicità chiamata Decomposizione: andando a segno per quattro volte di seguito con la sua abilità speciale, porterà i punti vita dell'avversario a zero. Nelle immagini che trovate nella galleria in calce, possiamo osservarlo in combattimento contro alcuni dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nell'anime, come All Might e Stain.

My Hero One's Justice sarà lanciato nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.