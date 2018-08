My Hero One's Justice: Video Anteprima del gioco basato su My Hero Academia (Gamescom)

Alla Gamescom 2018 era presente anche una nuova demo di My Hero One's Justice, il nuovo picchiaduro 3D di Cyber Connect 2 basato sul manga/anime di My Hero Academia. Noi l'abbiamo provata: vi raccontiamo le nostre impressioni con una nuova Video Anteprima.

My Hero One's Justice è un picchiaduro 3D senza eccessive pretese, che vuole essere un inno all’opera di animazione tratta dal manga di Kohei Horikoshi, omaggiandone i protagonisti con un gameplay caotico e spettacolare.

Alla fiera di Colonia abbiamo provato una demo dedicata alla modalità Duello, mettendoci alla prova contro gli avversari controllati dall'IA. Dotato di un sistema di combattimento molto semplice e immediato, My Hero One's Justice dà l'impressione di concentrare la maggior parte dei suoi sforzi sul fan service, ricreando in modo perfettamente fedele le movenze e le caratteristiche dei personaggi. Un picchiaduro che vuole rivolgersi soprattutto ai fan di My Hero Academia, offrendo un gameplay intuitivo e con una curva di apprendimento molto accessibile.

Ricordiamo che My Hero One's Justice sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.