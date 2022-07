My Hero Ultra Rumble, il battle royale arriva in Italia: iscrivetevi alla Beta Limitata

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che My Hero Ultra Rumble, battle royale per 24 giocatori ambientato nell'universo partorito da Kōhei Horikoshi, arriverà anche in Occidente nelle sue versioni per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

My Hero Ultra Rumble vi invita a scegliere il vostro personaggio preferito tra gli eroi e i villain di My Hero e gettarvi in battaglia assieme ad altri due amici. Le partite sono infatti progettate per ospitare scontri tra otto squadre composte da tre giocatori ciascuna, i quali sono chiamati a sfruttare il proprio Quirk, raccogliere oggetti e sconfiggere gli avversari per migliorare le proprie abilità. Le formazioni potranno rispondere a cinque differenti archetipi: Punta, Assalto, Velocista, Tecnico e Supporto. Partita dopo partita, inoltre, raccoglierete punti esperienza da reinvestire in nuove opzioni per la personalizzazione di eroi e villain.

La data di lancio di My Hero Ultra Rumble non è ancora nota, in compenso potete godervi il filmato dell'annuncio in italiano ed effettuare l'iscrizione al Beta Testing Limitato che avrà luogo dal 18 al 22 agosto in due distinte fasi:

Dalle 04:00 alle 12:00 del 18 agosto

Dalle 04:00 del 19 agosto alle 08:00 del 22 agosto

Avete tempo fino al 31 luglio per effettuare l'adesione effettuando la registrazione e compilando il form reperibile a questo indirizzo.