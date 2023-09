My Hero Ultra Rumble: il battle royale sbarca gratis su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Il gigantesco battle royale gratis My Hero Ultra Rumble sbarca ufficialmente su PC e console: per l'occasione, Bandai Namco confeziona un trailer che illustra i contenuti della nuova esperienza multiplayer da vivere nell'universo fantasy di My Hero Academia.

Disponibile da oggi 28 settembre su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e da domani 29 settembre anche su PC, My Hero Ultra Rumble offre a tutti i fan della serie l'opportunità di scegliere tra 18 eroi e villain per combattere in team composti da 3 personaggi all'interno di un'arena piena di avversari.

Il linguaggio ludico dei battle royale imporrà ai giocatori di ingegnarsi per superare gli scontri con i nemici all'interno di un'arena che si restringerà col passare del tempo: i fan dovranno perciò agire velocemente e muoversi di continuo per difendersi e caricare a testa bassa gli avversari nella speranza, così facendo, di sopravvivere.

Nel corso di ogni partità sarà inoltre possibile utilizzare tutta una serie di abilità e strategie, dalle Skill Card sparpagliate per la mappa alle Carte Revival da spendere per rianimare i compagni, anch'esse dislocate nei punti nevralgici dello scenario.

Nella fase immediatamente successiva al lancio di My Hero Ultra Rumble, gli sviluppatori si ripromettono di arricchire di contenuti il titolo aggiungendo nuovi personaggi giocabili, delle ricompense esclusive da sbloccare con le attività previste dai Battle Pass stagionali e la possibilità di partecipare a eventi unici per acquisire ulteriori costumi, emote e componenti per la personalizzazione del proprio eroe.

Per festeggiare il lancio di Ultra Rumble, tutti i fan di My Hero Academia che giocheranno il battle royale sulla propria piattaforma d'elezione riceveranno ricompense fino al 25 ottobre.