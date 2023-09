My Hero Ultra Rumble, ecco la data di uscita: un Battle Royale gratis gigantesco

Al Tokyo Game Show, Bandai Namco Games ha annunciato che My Hero Ultra Rumble sarà disponibile per il download come gioco free to play dal 28 settembre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu e Ibara Shiozaki sono stati confermati come personaggi giocabili, My Hero Ultra Rumble permette di inscenare intensi scontri stile Battle Royale con 24 giocatori, le classi sono cinque: Strike, Assault, Rapid, Technical e Support, ognuna contraddistinta da una serie di caratteristiche uniche ed esclusive. Non mancano collezionabili e power-up, oltre ad una serie di opzioni di personalizzazione e gli immancabili eventi stagionali che permettono di guadagnare ricompense e sbloccare premi esclusivi.

Tra i personaggi di My Hero Ultra Rumble già confermati troviamo All Might, Bakugo Katsuki, Cementoss, Dabi, Denki Kaminari, Himiko Toga, Itsuka Kendo, Midoriya Izuku, Mr. Compress, Mt. Lady, Iida, Todoroki Shoto, Tomura Shigaraki, Tsuyu Asui, Uraraka Ochaco.

My Hero Ultra Rumble è al Tokyo Game Show 2023 e dunque non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare video e altro materiale sul gioco. Con questo titolo, Bandai Namco vuole continuare a seguire il filone dei giochi multiplayer stile Battle Royale, dopo un tentativo non del tutto a fuoco con Dragon Ball The Breakers.