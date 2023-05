My Hero Ultra Rumble: Open Beta al via, date e personaggi

Bandai Namco ha annunciato la fase Open Beta di My Hero Ultra Rumble in programma dal 26 maggio al 2 giugno su PlayStation 4 (e PS5 in retrocompatibilità), una buona occasione per provare con mano questo nuovo gioco free to play.

My Hero Ultra Rumble viene definito "un gioco battle royale free-to-play che contrappone 24 giocatori divisi in squadre da 3 contrapposte in battaglie frenetiche per la vittoria."

Nella versione Open Beta i giocatori possono scegliere tra 15 personaggi dell'universo di My Hero Academia, tra cui All Might, Bakugo Katsuki, Cementoss, Dabi, Denki Kaminari, Himiko Toga, Itsuka Kendo, Midoriya Izuku, Mr. Compress, Mt. Lady, Iida, Todoroki Shoto, Tomura Shigaraki, Tsuyu Asui Uraraka Ochaco, altri personaggi saranno disponibili al lancio. Tra le caratteristiche della Beta:

I quirk possono essere potenziati trovando delle carte abilità sparse nel livello: tenetele d’occhio e non fatevele scappare!

Oggetti molto potenti possono essere ottenuti salvando o intimidendo i civili. Dipende da che personaggio è stato scelto!

Caricare l’indicatore Plus Ultra permetterà di scatenare un potere enorme e, forse, cambiare le sorti della battaglia!

Possono essere trovate delle carte per rianimarti. Non solo, sconfiggendo gli avversari si troveranno delle tessere, utili per poter rianimare i propri compagni di squadra e continuare la lotta!

My Hero Ultra Rumble Open Beta Test sarà attivo dal 26 maggio alle 04:00 del mattino e fino al 2 giugno alle 08:00 del mattino ora italiana. Il gioco sarà disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, la data di uscita verrà rivelata più avanti.