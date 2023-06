My Hero Ultra Rumble: svelata la finestra di lancio su tutte le piattaforme

My Hero Ultra Rumble è il nuovo Battle Royale free to play di Bandai Namco. Basato sulla popolare serie animata, ci consentirà di ingaggiare altri giocatori impersonando l'eroe o il cattivo.

Weekly Jump rivela che ll'Open Beta di My Hero Ultra Rumble ha chiamato a raccolta circa 500.000 utenti e ora l'ultimo numero di questa stessa rivista annuncia la finestra di lancio del gioco: My Hero Ultra Rumble è previsto arrivare questo inverno su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Rispetto alla fase beta, nella versione completa del gioco saranno aggiunte nuove funzionalità e nuove migliorie, frutto anche del feedback ricevuto dalla community in questa prima fase di test. Il gioco consentirà di scegliere il proprio personaggio preferito e di collaborare con altri due giocatori online contro ben sette squadre avversarie.

Potremo conferire al nostro eroe, o al nostro villain, alcune caratteristiche precise, determinando a quale archetipo appartenere fra Punta, Assalto, Velocista, Tecnico e Supporto. Dopodiché, potremo scandagliare le aree in cerca di tesori, grazie ai quali potenziarci.

Per migliorare le abilità e sgominare le squadre rivali, gli oggetti saranno fondamentali, così come la collaborazione dei nostri alleati. In più, sarà anche possibile sbloccare nuovi personaggi, al pari di nuove opzioni di personalizzazione vincendo apposite ricompense o guadagnando esperienza. Non resta che attendere la comunicazione della data di uscita esatta per capire quando potremo tuffarci in questa nuova avventura.