My Neighbor Alice arriva gratis in primavera: un 'Animal Crossing con NFT'

Tra i 45 milioni di dollari guadagnati da Legacy, nuova creazione di Peter Molyneux, e il continuo annuncio di produzioni videoludiche legate al mercato NFT, sembra che la moda dei Non Fungible Tokens sia destinata a occupare la scena ancora per diverso tempo.

Tra le tante produzioni che sfruttano le possibilità offerte dalla Blockchain, spunta ora anche My Neighbor Alice, una peculiare reinterpretazione dei life simulator in stile Animal Crossing. Gli sviluppatori di Antler Interactive hanno infatti dichiarato di volersi ispirate a tale tipologia di produzioni per proporre ad un pubblico ampio uno strumento che possa includere sia un aspetto meramente ludico sia la possibilità di commerciare NFT.

Il risultato è appunto My Neighbor Alice, un life simulator multiplayer all'interno del quale i giocatori possono edificare la propria casa e dedicarsi a diverse attività, quali pesca, agricoltura, allevamento e molto altro. Tramite il proprio avatar, è possibile stringere amicizie con i vicini o avviare un commercio di beni in-game. Ogni giocatore è il proprietario di un'isola virtuale, della quale è l'assoluto responsabile. Al momento, My Neighbor Alice non dispone ancora di una data di uscita precisa, ma resta atteso su PC nel corso della primavera 2022. Con una distribuzione gratuita in formato free to play, il titolo supporterà ovviamente microtransazioni in-game.



Tra le produzioni che sfruttano le medesime logiche, ma in un genere videoludico differente, possiamo citare il recente annuncio di Space Crytpo.