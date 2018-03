My Nintendo: i punti oro possono essere utilizzati per acquistare sull'eShop Switch

A partire da oggi (martedì 6 marzo) idel programma fedeltàpotranno essere convertiti in denaro e utilizzati per l'acquisto di contenuti digitali per Switch dal Nintendo eShop.

Un punto oro equivale ad un centesimo di euro, sarà possibile accumulare punti facendo acquisti sull'eShop e comprando giochi Switch in formato retail, per il valore dei premi vi rimandiamo al seguente schema:

Download: 5% del totale speso

Schede Gioco - 1% del prezzo

Giochi Switch digitali e DLC: 5% del prezzo pagato

Giochi 3DS e Wii U: 5% del prezzo pagato

Codici Download: 5% del prezzo non scontato

Di seguito, invece, le FAQ diffuse da Nintendo Italia:

Per gli acquisti nel Nintendo eShop o nel sito ufficiale Nintendo (dove disponibile), ottieni automaticamente punti d'oro di valore equivalente al 5% del totale speso

Se registri un codice download, ottieni automaticamente punti d'oro di valore equivalente al 5% del prezzo non scontato di quel contenuto all'interno del Nintendo eShop al momento della registrazione. Sono ammessi solo i codici download distribuiti in commercio

Se acquisti una scheda di gioco per Nintendo Switch, ottieni punti d'oro di valore equivalente all'1% del prezzo non scontato di quel gioco all'interno del Nintendo eShop. Per ricevere i punti, devi registrare la scheda di gioco nel menu HOME della tua console Nintendo Switch entro due anni (per l'Europa e il Sudafrica) o entro un anno (per tutti gli altri paesi) dalla data di uscita ufficiale di quel gioco nel tuo paese. Puoi controllare la data di uscita di un gioco visitandone la pagina nel Nintendo eShop

Su Nintendo 3DS e Wii U, i punti d'oro vengono ottenuti solo se il tuo Nintendo Network ID è collegato al tuo account Nintendo al momento dell'acquisto

Per alcuni contenuti potrebbe non essere possibile ottenere o spendere punti d'oro.

Il numero di punti che puoi ottenere grazie a un acquisto può essere verificato sulla pagina del Nintendo eShop con le informazioni del prodotto

I punti d'oro sono validi per 12 mesi da quando vengono ottenuti e scadono sempre alla fine del mese

Ricordiamo che i punti oro accumulati potranno essere trasformati in denaro da spendere sull'eShop Switch a partire dalla giornata di oggi, semplicemente effettuando il login con il proprio account nella sezione My Nintendo del sito ufficiale.