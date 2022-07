Il My Nintendo Store in Europa resterà offline per alcune settimane

Tempo di manutenzione per il My Nintendo Store europeo, che al momento risulta inacessibile in numerosi paesi quali Italia, Francia, Germania e Spagna e non è chiaro quando tornerà ad essere regolarmente attivo.

Raggiungendo infatti la pagina dello store online si viene accolti con un messaggio che ne comunica il temporaneo stop ad ogni funzione. "Il My Nintendo Store non è al momento disponibile a causa di un'intervento di manutenzione che richiederà alcune settimane", scrive Nintendo, specificando poi che "fino alla conclusione di tale intervento non sarà possibile effettuare ordini o navigare nel My Nintendo Store. Gli ordini già effettuati verranno regolarmente consegnati, come indicato nelle relative e-mail di conferma".

La Grande N non fornisce dettagli sulla durata dei lavori, che tuttavia non dovrebbero andare oltre qualche settimana. Nessun problema invece per il My Nintendo Store negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove risulta perfettamente accessibile. Il negozio digitale, ricordiamo, consente ai fan di acquistare merchandising esclusivo collegato alle varie produzioni Nintendo, comprese alcune Special Edition. Ad esempio, soltanto tramite il My Nintendo Store è possibile acquistare la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3.

In attesa di aggiornamenti, nel frattempo Nintendo ha comprato Dynamo Pictures, compagnia specializzata in computer grafica che lavorerà alle IP della casa di Kyoto in futuro.