My Tamagochi Forever è ora disponibile su iOS e Android in tutto il mondo

Vent'anni fa, Tamagotchi è diventato un vero e proprio fenomeno in Occidente e ora si prepara a conquistare un’intera nuova generazione di appassionati che potranno prendersi cura dei propri amici virtuali in ogni momento con il suo primo gioco mobile free-to-play! Per scaricare My Tamagotchi Forever sui dispositivi iOS e Android e ottenere più informazioni sul gioco, visita questo indirizzo.

Inoltre, è stata svelata anche un’altra ottima notizia: My Tamagotchi Forever supporta la realtà aumentata sia per iOS che Android, utilizzando rispettivamente il kit ARKit per Apple e ARCore per Google.

My Tamagotchi Forever include il classico gameplay e alcune modalità inedite:

SVILUPPA il tuo personaggio di Tamagotchi: assicurati che mangi e si lavi, ricordandoti di spegnere le luci per farlo riposare bene la notte, così che sia sempre felice e in salute.

DIVERTITI con il tuo personaggio di Tamagotchi: gioca ai mini-giochi, fai amicizia con gli altri Tamagotchi ed esplora Tamatown in modo inedito attivando la realtà aumentata.

EVOLVI i tuoi personaggi di Tamagotchi in base a come ti prendi cura di loro. Chissà quale sarà il prossimo!

VIVI alcuni momenti memorabili insieme ai tuoi personaggi di Tamagotchi e i simpatici cittadini.

CONDIVIDI i tuoi momenti preferiti con gli amici.

SBLOCCA alcuni piatti deliziosi, costumi simpatici e oggetti colorati per decorare Tamatown.

CONFRONTA i progressi e le abilità dei tuoi Tamagotchi con gli amici.

FAI IL SOLLETICO ai tuoi personaggi di Tamagotchi: lo adorano!

Alcune settimane prima del lancio di My Tamagotchi Forever è stato organizzato uno speciale concorso. I giocatori hanno potuto registrarsi sul sito web ufficiale per ispirare un nuovo personaggio di Tamagotchi, che sarà aggiunto al gioco. Il vincitore sarà svelato molto presto, perciò continuate a seguirci!