My Tamagotchi Forever: il pulcino torna su iOS e Android

: Sono passati 20 anni dal lancio del primo, un prodotto che ha saputo rivoluzionare l’intero settore dell’intrattenimento degli anni ’90. Ora questo incredibile fenomeno è pronto a conquistare una nuova generazione di fan su una nuova piattaforma.

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia My Tamagotchi Forever, un nuovo gioco mobile free-to-play sviluppato da Paladin Studios, che sarà pronto a schiudersi nel 2018, oltre al lancio di un concorso davvero speciale. Registrati sul sito web per partecipare all’estrazione e avere l’opportunità di ispirare un nuovo personaggio di Tamagotchi, che sarà aggiunto al gioco in modo che tutti possano utilizzarlo! Il vincitore sarà estratto casualmente e potresti essere proprio tu!



Dalla prima versione, molti elementi si sono evoluti per adattarsi ai gusti e alle tecnologie dei nuovi giocatori. Ecco perché My Tamagotchi Forever includerà alcune nuove modalità di gioco, oltre a quelle più tradizionali. La prima novità è l’introduzione di Tamatown, una gioiosa cittadina in cui vivono tutti i tuoi personaggi di Tamagotchi. Questo vivace luogo è anche dove puoi personalizzare e collezionare nuovi elementi per i tuoi minuscoli personaggi.