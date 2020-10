My Time at Sandrock: Pathea Games annuncia il sequel di My Time at Portia, ecco i dettagli

Pathea Games ha annunciato l'arrivo di My Time at Sandrock, il sequel del famoso gestionale con elementi RPG My Time at Portia. Insieme all'annuncio gli sviluppatori hanno lanciato una campagna Kickstarter per finanziare il progetto.

Come si legge dalla pagina Kickstarter relativa al gioco, My Time at Sandrock è nato inizialmente come un semplice DLC di My Time at Portia ma nel corso della realizzazione gli sviluppatori si sono accorti di voler migliorare il livello della propria produzione trasformandola in un progetto tutto nuovo. Il titolo offrirà infatti un'esperienza completamente inedita affiancata da nuove modalità di gameplay: l'obbiettivo del team è quello di creare un'avventura fortemente ispirata ai mondi di Miyazaki ma con alcune sorprese. Il nuovo capitolo sarà infatti centrato sulla modalità in single-player e sulle componenti RPG con una modalità speciale anche per giocare con gli amici.

Il mondo di Sandrock sarà posizionato nella regione del Deserto Eufaula e incluso nell'Allenza delle Città Libere. In questo particolare scenario l'acqua diventerà un elemento centrale e sarà il perno intorno al quale si presenteranno una serie di particolari personaggi.

My Time at Sandrock uscirà in early access a marzo 2021 su PC per poi arrivare su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.