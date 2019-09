MyNintendo: aggiornato il catalogo premi e ricompense per il mese di settembre

Nintendo Europe ha aggiornato in queste ore il catalogo premi e ricompense per i membri del programma MyNintendo per 3DS e Switch che durante il mese di settembre 2019 potranno ottenere vari bonus come sconti e una quantità extra di punti oro e platino.

Le offerte coinvolgono giochi come BoxBoy!, Metroid II Return of Samus, Bravely Default, Mario Tennis Open, Super Mario Bros Deluxe e Pokemon Trading Card Game per Virtual Console.

MyNintendo Premi e Ricompense

40% sconto su BoxBoy! – 50 Punti Platino

40% sconto su Metroid II Return of Samus – 15 Punti Oro

30% sconto su Pokemon Super Mystery Dungeon – 120 Punti Oro

30% sconto su Bravely Default – 130 Punti Oro

30% sconto su Mario & Luigi Superstar Saga + Bowser’s Minions – 120 Punti Oro

20% sconto su Nintendo Selects Mario Tennis Open (3DS) – 40 Punti Oro

40% sconto su Super Mario Bros Deluxe – 20 Punti Oro

30% sconto su Pokemon Trading Card Game – 45 Punti Oro

Le nuove promozioni MyNintendo coinvolgono questo mese principalmente giochi per Nintendo 3DS e Virtual Console, con poco spazio ai giochi per Switch, in ogni caso si tratta di ricompense certamente interessanti che vi permetteranno di ottenere fino a 130 punti oro con un singolo acquisto.