MYSE: la nuova era del gaming sportivo con l'AI che unisce il gioco del calcio al trading

MYSE My Sport Exchange si presenta come la piattaforma innovativa che rivoluziona il mondo del gaming sportivo, unendo le dinamiche tipiche dei fantasy game calcistico al trading di calciatori come azioni in Borsa.

Fondata da tre giovani imprenditori italiani, questa startup nel settore sport-tech ha raccolto investimenti per oltre 700.000€ negli ultimi 12 mesi. La chiave del suo successo risiede nella partnership che ha garantito l'acquisizione dei diritti d'immagine dei calciatori di Serie A, Serie B e Serie C, con prospettive di espansione internazionale in corso.

Il contesto che ha ispirato i fondatori a lanciare questa piattaforma è la difficoltà che l'80% dei piccoli investitori europei incontra nel campo degli investimenti finanziari. Alla luce di questa problematica i founders Alessandro Savoldi Bellavitis, Gabriele Pini che provengono dal settore finanziario, insieme a Stefano Toppi per la parte tecnologica, hanno sviluppato una soluzione innovativa per avvicinare le persone al mondo della finanza sfruttando la loro passione per lo sport. Il mantra di MYSE è semplice: imparare la finanza investendo sulla propria passione. L'idea di fondo che anima la piattaforma è unica nel suo genere: grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, MYSE analizza ogni secondo migliaia di dati provenienti da Opta, fornitore di dati a livello mondiale, assegnando un valore oggettivo ai calciatori in base alle loro prestazioni sul campo. Questo valore viene quindi suddiviso in "azioni", generando due tipologie di cartellini: una versione gratuita per un fantasy game innovativo sul calcio e un'altra versione per investire, simulando un mercato azionario incentrato sui giocatori di Serie A.

Nel gioco, la variazione del prezzo dei calciatori dipende esclusivamente dalle loro performance oggettive, calcolate utilizzando oltre 5.000 variabili in tempo reale. Nella parte di Borsa, invece, il prezzo dei calciatori dipende anche dalle transazioni effettuate dagli utenti.

La piattaforma è accessibile sia tramite sito web che tramite l'app dedicata su App Store e Google Play, offrendo un design accattivante e un'esperienza utente molto friendly e intuitiva, paragonabile ai migliori software bancari. Giocare con MYSE a partire dall’imminente Campionato di calcio di Serie A 23/24 rappresenta un'opportunità allettante per gli appassionati di calcio e di gaming che desiderano sfruttare la loro conoscenza sportiva per vivere un'esperienza di gioco unica.