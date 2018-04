Myst 25th Anniversary Collection ha già raccolto oltre 400.000 euro su Kickstarter

In meno di 24 ore la campagna Kickstarter di Myst 25th Anniversary Collection è stata interamente finanziata: il progetto ha raccolto ad oggi €421.000 a fronte dei 200.000 inizialmente richiesti. Risultato notevole se pensiamo che mancano ancora 43 giorni al termine della raccolta fondi.

Myst 25th Anniversary Collection vuole festeggiare il venticinquesimo anniversario della saga riproponendo le versioni aggiornate e ottimizzate per i più moderni sistemi operativi di Myst, Riven, Myst V End of Ages, Uru The Complete Chronicles e RealMyst. Più complessa la situazione relativa a Myst III Exiles e Myst IV Revelation, i cui diritti di pubblicazione appartengono a Ubisoft, Cyan si dice in ogni caso fiduciosa riguardo la possibilità di inserire anche questi due titoli nella Collection.

Se siete interessati avete tempo fino al 24 maggio per il pledge, tra le ricompense previste troviamo anche il "The Linking Book" e altri contenuti fisici pensati per i fan di Myst.