Myst compie 25 anni: edizione rimasterizzata in arrivo?

compie 25 anni nel 2018 e per l'occasionepotrebbe avere in programma una sorpresa per festeggiare degnamente questo avventimento. Remastered o remake del gioco in arrivo?

Per il momento nessun annuncio è stato fatto dagli sviluppatori, i quali si sono limitati a pubblicare un'immagine su Twitter che mostra un taccuino con il logo del gioco e l'aggiunta di un post-it che ricorda il venticinquesimo anniversario. La foto è accompagnata dal link al sito ufficiale del gioco, una sorta di invito a tenere d'occhio il portale in attesa di nuovi aggiornamenti?

Non è escluso che Cyan stia lavorando ad una riedizione di Myst da pubblicare in occasione dei 25 anni dall'uscita, non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite.