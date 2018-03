Myst: tutti i giochi della serie di Cyan torneranno nel 2018 in versione aggiornata

Le nostre impressioni di pochi giorni fa si sono rivelate fondate.ha annunciato che, per festeggiare il venticinquesimo anniversario della serie, tutti e sei i giochi ditorneranno in edizione rimasterizzata su PC nel corso di quest'anno.

Si tratta, nello specifico, di:

Myst

Riven

Myst III: Exile

Uru: Ages Beyond Myst

Myst IV: Revelation

Myst V: End of Ages

Nell'annuncio, Cyan ha specificato di essere al lavoro da diversi anni sul progetto, durante i quali ha lavorato sodo per appropriarsi dei diritti necessari alla riuscita dell'operazione. Non si è rivelato semplice, dal momento che è uno studio indipendente con risorse limitate. Le versioni aggiornate dei giochi soprammenzionati verranno pubblicate nel corso di quest'anno su Windows 10.

Per l'occasione, Cyan realizzerà e metterà in commercio anche una speciale edizione fisica da collezione comprendente tutti i capitoli e un artefatto. Verrà venduta in tiratura limitata esclusivamente per il 25° anniversario. Nuove informazioni al riguardo verranno fornite probabilmente. Hanno assicurato, infine, che in futuro avremo l'opportunità di vivere nuove avventure nel mondo di Myst, ma che il 2018 sarà interamente dedicato alla celebrazione dell'anniversario.