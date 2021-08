Myst Remake: la storica avventura grafica torna a fine agosto su PC, Xbox e Game Pass

Come suggerito dall'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di agosto, i vertici di Cyan Worlds confermano che Myst Remake, la versione attualizzata dell'iconica avventura grafica dei fratelli Robyn e Rand Miller, è in procinto di arrivare sia su PC che su Xbox One e Xbox Series X/S.

Già disponibile in VR per Oculus Quest dal dicembre dello scorso anno, la riedizione di Myst conduce gli appassionati del genere su di un'isola misteriosa piena di enigmi da risolvere interagendo con dei congegni meccanici quantomai bizzarri.

Per il Remake di Myst, lo scenario del capolavoro del 1993 è stato ricostruito da zero per garantire un'esperienza di gioco ancora più ricca, con l'ulteriore bonus rappresentato dall'aggiunta di elementi artistici inediti, dalla completa riformulazione del comparto audio e dalle dinamiche di gameplay reimmaginate. La maggiore interattività con gli strumenti e i congegni disseminati sull'isola sarà poi enfatizzata dall'opzione per randomizzare i puzzle ambientali.

Il lancio di Myst Remake è previsto per il 26 agosto su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le immagini ingame della riedizione attualizzata di Myst per PC e console Xbox.