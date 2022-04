MythForce annunciato da Beamdog: un roguelite che omaggia i cartoni animati anni '80

Circa un anno fa, Beamdog, lo studio noto per le riedizioni di Baldur's Gate e Neverwinter Nights, confermava di essere al lavoro sulla sua nuova IP. Oggi, il progetto è finalmente stato svelato: si tratta di MythForce, un roguelite dalla caratterizzazione stilistica che omaggia i cartoni animati anni '80.

"Ispirato agli amati cartoni animati degli anni '80, MythForce unisce spade e stregoneria con avvincenti combattimenti in prima persona in un'avventura roguelite perfetta per i sabato mattina. Affronta il dungeon da solo o unisci le forze con gli amici per affrontare un castello malvagio in continua evoluzione!", questa la descrizione che ci fornisce Beamdog.

In MythForce, il giocatore potrà diventare un eroe dei cartoni animati in un mondo fantastico degli anni '80. L'esperienza sarà di facile approccio, ma difficile da padroneggiare, assicura Beamdog. In pieno stile roguelite, ogni volta che il giocatore viene sconfitto, sarà costretto a ricominciare dall'inizio, ma ogni partita lo renderà un po' più forte rispetto a prima.

Il gameplay in prima persona si baserà su una struttura da dungeon-crawling, e non mancheranno tesori, trappole e terrori in agguato dietro ogni angolo. Il titolo sarà giocabile in solitaria o in compagnia di 3 amici, ed ognuno degli eroi avrà le proprie abilità uniche.

MythForce sarà pubblicato in Early Access in esclusiva su Epic Games Store il 20 aprile. Potete dare un primo sguardo al titolo in azione tramite il filmato riportato in apertura, e trovate ulteriori dettagli su Epic Store.